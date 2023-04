Hilden Altes Helmholtz: Supertina gibt eine Vorstellung

Hilden · Das Alte Helmholtz an der Gerresheimer Straße 20 in Hilden begrüßt Tina Häussermann auf seiner Bühne: Die Kabarettistin tritt am Samstag, 22. April, mit ihrem Programm „Supertina rettet die Welt“ im Heinrich-Strangmeier-Saal auf.

10.04.2023, 12:49 Uhr

Tina Häussermann tritt am 22. April in Hilden auf. Foto: digitaldesignteam