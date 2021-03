Kino-Pionier in Hilden war Karl Bernatzky, ein ehemaliger Clown, Kunstreiter und Wanderkinobesitzer. Er eröffnete am 26. Februar 1910 das allererste Kino in Hilden – in einem ehemaligen Pferdestall an der Mittelstraße 37-39 (heute H&M und Deichmann). Es hieß „Theater lebender Photographien“ und macht offenbar mächtig was her.