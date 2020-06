Ruhender Verkehr : Allianz: Bürger sollen Falschparker online anzeigen

Info

Allein in Köln meldeten 2017 Privatpersonen rund 29.000 Falschparker beim Ordnungsamt, berichtete die RP 2018. In Düsseldorf waren es 11.500, in Bonn 6000, in Dortmund 4700, in Münster 607, in Moers 570, in Meerbusch 209, in Hilden 178 und in Mettmann 58 Fälle. In Meerbusch hat sich die Zahl der Meldungen gegenüber dem Vorjahr von 97 auf 209 mehr als verdoppelt.

Manche Städte bieten auch eigene Smartphone-Apps für Bürger an, mit denen diese Falschparker beim Ordnungsamt melden können – zum Beispiel Mönchengladbach. Dort werden mit der App „Wegeheld“ pro Monat durchschnittlich 100 Parksünder angezeigt.