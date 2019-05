Hilden : Hildener Sommer in neuem Gewand

Hilden Die neue Spitze des Kulturamtes möchte die Veranstaltungreihe umkrempeln – und die Hildener aktiv mit einbinden. Dafür gibt es das neue Format „Ideen auf den Tisch“, wie Eva Dämmer bei der Programmpräsentation erklärt.

Was die beiden am Donnerstag aber bereits preisgegeben haben, kann sich sehen lassen. Open-Air-Konzerte auf dem Alten Markt, eine Musicalaufführung, der Clown Tiftof und der Mitmachzirkus sind einige der bewährten Angebote, die ab Mitte Juli den Kern des Hildener Sommers bilden. „Wir laden aber auch zweimal zu dem Format ,Ideen auf den Tisch’ ein“, erklärt Eva Dämmer. An diesen Terminen (1. August und 15. August, jeweils 18 Uhr) können Hildener ihre Vorschläge für die Veranstaltungsreihe im kommenden Jahr auf langen Tischen auf dem alten Markt schreiben. Beim Platzwechsel können andere Teilnehmer die Ideen bewerten und kommentieren. Damit kann sich jeder Hildener an der Erarbeitung des neuen Konzepts beteiligen, erklärt Eva Dämmer.

Was bei den anderen bereits festgelegten Terminen und Aktionen auch noch zu erkennen ist: Der Hildener Sommer wird jünger. Beim Eröffnungskonzert am 18. Juli gehört die Bühne auf dem alten Markt jungen Musikern aus der Region. Noch können sich Bands und Solokünstler bewerben (kulturamt@hilden.de oder Telefon 02103 72243). Um das Musical „Monster gibt es nicht“ für Kinder bis 14 Jahre (Aufführungen am 27. Juli, 14 und 16 Uhr auf dem Markt, wir berichteten) herum ranken sich verschiedene Veranstaltungen wie der Bühnenbild-Workshop und spontane Aktionen in der Innenstadt, die entweder erst kurz vorher angekündigt werden oder überhaupt nicht. Außerdem sind der Mitmachzirkus am 25. Juli und der Clown Tiftof am 8. August, jeweils 17 Uhr, mit an Bord.