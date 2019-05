Hilden/Haan : Alles Gute zum Star-Wars-Tag

Info

Was Der 4. Mai ist auch als inoffizieller „Star Wars“-Feiertag bekannt.

Warum Weil der Abschiedsgruß der Jedi „Möge die Macht mit dir sein“ - im Original: „May the Force be with you“ heißt, klingt er im Englischen ähnlich wie „May the Fourth“.

Wie Fans auf der ganzen Welt feiern an diesem Tag die Kult-Filme von George Lukas und verkleiden sich wie ihre Lieblingsfiguren.