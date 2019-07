Hilden : Allergie-Mobil berät Allergiker und Asthmatiker

Hilden Viele Menschen leiden unter Heuschnupfen, ausgelöst durch Gräserpollen, vom späten Frühjahr bis zum Herbst. Es gibt verschiedene Auslöser, wie den Roggen, der zu den Süßgräsern gehört. Eine einzelne Roggenpflanze stößt in der Hauptblütezeit Anfang Juni bis zu vier Millionen Pollenkörner aus und bereits eine geringe Konzentrationkann für Niesattacken, tränende und juckende Augen, Husten oder auch Atemnot sorgen.

Allergien müssen möglichst frühzeitig bekämpft werden, damit aus einem Heuschnupfen kein Asthma wird. Das Allergie-Mobil des Deutschen Allergie- und Asthmabund hilft Betroffenen mit Rat und Informationen zu Allergien, Asthma, Urtikaria und Neurodermitis. Zudem bieten die Beratungskräfte eine kostenlose Lungenfunktionsmessung und weitere Informationsmaterialien an. Das Allergie-Mobil kommt am Montag, 8. Juli, von 10 bis 16 Uhr zur Mittelstraße/alter Markt nach Hilden und steht für Fragen bereit. Weitere Informationen unter Tel.: 02166 6478820 oder per Mail an peters@daab.de.