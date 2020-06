Ferienprogramm : Alle Kukuk-Ferienkurse belegt

Hilden Wegen Corona musste die Teilnehmerzahl deutlich reduziert werden.

Nachdem einige Monate lang keine Kurse der Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK stattfinden konnten, sind die Sommerferienkurse nun unter Auflagen möglich. „Wir sind sehr froh, dass wir den Kindern und Jugendlichen nach dieser langen Zeit wieder ein abwechslungsreiches Programm für die Sommerferien bieten könnnen.“ freut sich Sandra Abend, Leiterin des Wilhelm-Fabry-Museums und verantwortlich für die Kinder- und Jugendkunstschule KuKuK. Um den aktuellen Hygienevorschriften gerecht zu werden, können in diesem Jahr nur deutlich weniger Kinder teilnehmen. Abhängig ist das von der Größe des jeweilig zur Verfügung stehenden Raumes. Alle sechs Kurse sind mittlerweile komplett ausgebucht, daher können leider keine Anmeldungen mehr für die Sommerferien angenommen werden. In den Semesterkursen, Workshops und auch in den Herbstferien-Kursen sind allerdings noch Plätze frei. An dieser Stelle weist das Kulturamt auch auf die Kurse für 12- bis 14-jährige Kinder hin, die bald im Rahmen des Kulturrucksacks wieder anlaufen. Diese Angebote werden in Kürze auf der Homepage der Stadt Hilden veröffentlicht. Weitere Informationen sind auf www.hilden.de/kreativangebote abrufbar.