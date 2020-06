Hilden : Alle Asylheime erhalten WLAN

Ein Blick in ein Zimmer der Flüchtlingsunterkunft an der Herderstraße. Dort gibt es bereits WLAN. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Damit soll auf Antrag der Grünen unter anderem digitales Lernen ermöglicht werden. Bisher können lediglich die Flüchtlinge in der Unterkunft an der Herderstraße auf einen Breitbandanschluss mit Funkverbindung zurückgreifen.

„Durch die Corona-Pandemie hat das digitale Lernen schnell an Bedeutung gewonnen. Auch an Hildener Schulen kommen neben den üblichen Arbeitsblättern immer häufiger digitale Lernprogramme zum Einsatz, oder werden zumindest als ergänzendes Lernmittel empfohlen“, erläutern die Grünen. Damit die Schüler in den Unterkünften ebenfalls die Möglichkeit erhalten, digital zu lernen und dadurch nicht abgehängt zu werden, sollte die Verwaltung prüfen, ob überall leistungsfähiges WLAN eingerichtet werden könne.

In der Unterkunft an der Herderstraße gebe es bereits WLAN, in Kürze soll ein Raum mit Computern und Druckern ausgestattet werden, damit die schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen digital lernen können. „Aus technischen Gründen konnte bisher WLAN in den anderen Unterkünften nicht angeboten wird, da dort auch keine DSL- oder Glasfaseranschlüsse zur Verfügung stehen, sondern nur mobiles Internet über LTE. Flatrates mit unbegrenztem Datenvolumen gab es bisher nicht, daher wäre jedes noch so große Datenpaket spätestens nach ein paar Tagen aufgebraucht“, erklärte die Stadt.