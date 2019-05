Hilden : Alkoholisierter Autofahrer hat die falschen Lampen an

Bei der Kontrolle des 40-jährigen Hildeners nahmen die Polizeibeamten starken Alkoholgeruch wahr. Der Autofahrer musste „pusten“. Foto: Jochen Tack

Hilden Wegen defekter und falsch eingeschalteter Fahrzeugbeleuchtung stoppte eine Polzeistreifen am späten Samstagabend einen schwarzen VW Passat in Hilden. Der Wagen war mit einem defekten Abblendlicht auf dem Erikaweg in Hilden unterwegs und zusätzlich leuchteten die Nebelscheinwerfer – verbotswidrig und scheinbar gedacht als Ausgleich für den defekten Hauptscheinwerfer.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei der Kontrolle des Fahrzeugs sowie seines 40-jährigen Fahrers schlug den Beamten deutlicher Alkoholgeruch aus der Atemluft des Hildeners entgegen. Ein Alkoholtest ergab mit einem Wert von mehr als 1,2 Promille; eine absolute Fahruntauglichkeit des VW-Fahrers.