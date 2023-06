Motorsport-Filmemacher stammt aus Hilden Der Erfinder des „7. Sinns“ starb im Alter von 90 Jahren

Die Oma hatte einst ihrem Enkel geholfen, seine erste Kamera zu finanzieren. Mit der Rolleiflex fotografierte der Schüler, der am Helmholtz-Gymnasium sein Abitur machte, alte Fachwerkhäuser seiner Heimatstadt Hilden; die Bilder verkaufte er marktbewusst ans Stadtarchiv. Dabei fiel er der Hildener Zeitung/Rheinischen Post auf, die ihn als freien Fotografen einspannte. Der Beginn einer Karriere. Denn bald erschienen seine Fotos auch in Paris Match und im „Stern“. Dann lernten die Bilder zunehmend laufen und für Noell war klar: „Ich wollte zum Fernsehen.“ Getreu seinem Naturell, alles in eigene Hände zu nehmen und nichts dem Zufall zu überlassen, kaufte er sich 1961 eine 16-Millimeter-Fernsehkamera und gründete als 28-Jähriger die „Cine Relation Alfred Noell GmbH“ in Hilden. „Ich habe mich tagelang vor den Fernseher gesetzt und Zeiten gestoppt“, erzählte Noell einmal in einem Interview mit der Rheinischen Post. Seine beiden Erstlingswerke, Kurzfilme über Ladentürklinken und Schleifsteine, wurden ein Sesam-öffne-dich für den WDR. Der Ein-Mann-Betrieb florierte, wuchs, zog 1973 nach Köln-Lindenthal und 1983 nach Bergisch Gladbach.