Wiedereröffnung : Aldi öffnet neu konzipierten Markt am Kronengarten

Hilden Nach komplettem Umbau eröffnet der Aldi-Markt an der Straße Am Kronengarten Samstag neu. Aldi Süd hat hier sein neues Marktkonzept umgesetzt.

„Hier zieht die Zukunft ein“, titelt ein Flyer, der zur Neueröffnung einlädt. Am Samstag, 7. März, beginnt im Aldi-Markt an der Adresse Am Kronengarten 6 um 8 Uhr eine neue Zeit.

Im Februar 2012 wurde die Filiale Am Kronengarten als vierter Aldi-Markt in Hilden eröffnet. Daneben gibt es die Geschäfte an der Richrather Straße, an der Walder Straße und an der Gerresheimer Straße. Letzterer wurde vor knapp zwei Jahren auf das neue Konzept umgerüstet.