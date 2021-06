Albino Casaluci und Lions spenden für Kinderheim

Hilden Der Lions Club Hilden macht sich besonders für Kinder stark. Das Bild für den Advents-Kalender 2021 malt in diesem Jahr ein Kind aus der evangelischen Einrichtung.

Mit seinem präventiv orientiertem Engagement macht sich der Lions Club Hilden insbesondere für Kinderbelange stark. Aber ausgerechnet Kinder waren es, die während der Pandemie nicht nur besonders zu leiden hatten, sondern während der Corona-Beschränkungen auch besonders schwer zu erreichen waren. Dennoch legten die Lions-Mitglieder nicht einfach die Hände in den Schoß. „So haben wir in Kooperation mit dem Kulturamt und dem Amt für Schule, Jugend und Sport das einwöchige Ferien-Kreativ-Programm für Sechs- bis Zehnjährige im Alten Helmholtz erneut aufgelegt“, sagt Frank Rösner, Präsident der Hildener Lions. Er fügt hinzu, dass zudem auch eine Spende in Höhe von 10.000 Euro an die Präventionsstelle gegen sexuellen Missbrauch für eine Fortbildung zum Thema Schutz der der kindlichen Sexualät geflossen ist. Diese habe jedoch nur digatal stattfinden können. Für die zweite Jahreshälfte ist auch noch eine Theateraktion für Grundschulklassen, die hoffentlich stattfinden kann, geplant“, sagt Lion Reinhard Gatzke, der als nd-Dezernent a.D. der Stadt unter anderem auch für die Kultur verantwortlich war.