Gesundheit in Hilden Aktionstag gegen Keime an den Händen

Corona sei Dank, Händewaschen ist wieder so richtig in Mode gekommen. Zumindest haben die vergangenen Jahre offensichtlich bei vielen Menschen das Bewusstsein für Hygiene wieder geschärft. Doch bleibt es dabei, nachdem so gut wie alle Corona-Schutzmaßnahmen aufgehoben wurden und auf die neue Normalität langsam aber sicher wieder die alte Normalität folgt?