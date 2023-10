Technik in Hilden Aktionstag der Reparatur in der Stadtbibliothek

Und dieses Gefühl scheint tatsächlich nicht zu trügen. So beschreibt der Autor Stefan Schridde in seinem 2014 erschienenen Sachbuch „Murks? Nein danke!“, was wir tun können, um der Industrie buchstäblich das Handwerk zu legen. Seinen Recherchen zufolge werde der Defekt eines Gerätes in vielen Fällen schon im Rahmen der Produktion vom Hersteller bewusst eingebaut. Der Verfasser schreibt unter anderem von Waschmaschinen mit „eingebauten Kaputtinnovationen“ und von gezielten Maßnahmen, mit denen die Reparatur von Geräten erschwert wird. Jeder Besitzer eines Notebooks dürfte dieses Beispiel kennen: Gerade Akkus geben schnell ihren Geist auf. Bei älteren Geräten konnten diese noch händisch ausgetauscht werden, heute müssen die Computer in der Regel für eine Reparatur eingeschickt werden.