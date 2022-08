Inklusion in Hilden : Aktion „Gemeinsam verschieden“ startet

Sie stellten das Programm für die Aktionstage vor (von links): Malin Schmidt (SPE Mühle), Marie-Thérèse Barbezat-Rosdeck (Amt für Soziales), Stefanie Tharra (Nachbarschaftszentrum), Doris Sieberg (Seniorenbeirat), Bodo Seume (Freizeitgemeinschaft), Bürgermeister Claus Pommer und Eva Dämmer (Kulturamt). Foto: Köhlen, Stephan (teph)

HILDEN Stadt startet jetzt mit einer Veranstaltungsreihe zum Thema Vielfalt und Inklusion. Mittwoch wurde ein erster Programmüberblick gegeben.

„Wir wollen das Thema Inklusion mehr in den Mittelpunkt rücken. Das heißt, mehr Aufmerksamkeit und Bürgerbeteiligung in der Stadt erreichen.“ Dieses Ziel stellten Bürgermeister Claus Pommer und Marie Theres Barbezat-Rosdeck, Leiterin des Amtes für Soziales und Integration, in den Mittelpunkt, um in der Öffentlichkeit für die geplanten Aktionstage „Hilden. Gemeinsam verschieden“ zu werben.

Der Start des außergewöhnlichen Programms, das eine Arbeitsgemeinschaft bestehend aus Mitarbeitern der Verwaltung in Zusammenarbeit mit den hiesigen Nachbarschaftszentren, der SPE-Mühle, der Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte und dem Senioren- und Behindertenbeirat auf den Weg gebracht hat, wird schon am Dienstag, 16. August, sein. Dann wird auf dem Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagnerstraße zu einem „Inklusiven Familientag“ eingeladen. Junge Menschen zwischen sechs und vierzehn Jahren (mit oder ohne Behinderung) können das Aktions-Angebot nutzen, Eltern sich zum Thema Schulbesuch oder Übergang zur Ausbildung vor Ort beraten lassen.

Info Aktionen für mehr Vielfalt und Inklusion Was Ein Programm der Stadt mit dem Ziel, neue Wege für mehr Vielfalt zu finden und sie gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern zu bestreiten. Wer Dafür arbeiten im Arbeitskreis Inklusion die Nachbarschaftszentren, SPE-Mühle, Freizeitgemeinschaft, Senioren-und Behindertenbeirat zusammen. Geplant sind insgesamt zehn Veranstaltungen bis zum Frühjahr 2023. Start Inklusiver Familientag am Dienstag, 16. August, 14 bis 18 Uhr, Abenteuerspielplatz, Richard-Wagner-Straße 101.

Bis zum Frühjahr 2023 haben die Organisatoren der Aktion „Gemeinsam verschieden“ insgesamt zehn ganz unterschiedliche Angebote für Menschen mit und ohne Handicap organisiert. Die Initialzündung kam aus dem Dezernat 3. Hintergrund war laut Barbezat-Rosdeck die Erkenntnis, dass nicht nur in Corona-Zeiten „Inklusion“ für viele Bürger der Stadt ein abstrakter Begriff sei. „Menschen, die alltäglich auf Barrieren stoßen, Rollatoren oder Rollstühle benutzen, zählen auch dazu.“ Man wolle den Blick in der Öffentlichkeit schärfen, wie mit Behinderungen im Alltag umgegangen werde. Da bieten sich zum Beispiel „Die Tanzelfen“ an, eine Senioren-Tanzgruppe des Nachbarschaftszentrum St. Marien, die am 20. August auf dem Vorplatz der Sparkasse beweisen werden, dass für schwungvollen Rhythmus auch ein Rollator kein Hindernis sein muss. „Wichtig ist zu demonstrieren, dass man auch unabhängig vom Alter, Freude an Bewegung haben kann.“, kommentiert Stefanie Tharra, Leiterin der Seniorenarbeit der Nachbarschaftszentren St. Jacobus.

Wer am 27.August im Stadtpark vorbeikommt, kann mit oder ohne körperliche Einschränkungen herausfinden, wie fit er/sie ist. Doris Sieberg, vom Seniorenbeirat der Stadt Hilden, will auch jüngere Teilnehmer darauf aufmerksam machen, dass Mobilität und Fitness nicht nur jungen Menschen vorbehalten sind.

Mit dem Programmpunkt „TeilSein“ wird im September der Jugendclub der SPE-Mühle Selbsterfahrung für nicht behinderte Menschen auf der Mittelstraße vermitteln. Ein Blinden-und Rollstuhlparcours soll Besuchern einen persönlichen Eindruck vermitteln. Malin Schmidt vom Behindertenbeirat der Sozialberatung der SPE-Mühle betont, es sei wichtig, durch derartige Aktionen ein Bewusstsein für die Einschränkungen anderer zu schärfen.

Aber auch im kulturellen Geschehen wird auf „Gemeinsam verschieden“ hingewiesen. Ob durch ein gemeinsames Singen mit Hildener Chören in der Vorweihnachtszeit (St. Jacobus-Kirche) oder bei einem speziellen Kulturabend im Heinrich-Strangmeier-Saal des „Alten Helmholz“. Dort wird am 26. November der Kabarettist Martin Fromme, nach Eigenbekunden „Deutschlands einziger asymetrischer Komiker“, mit seinem Programm „Glückliches Händchen“ antreten, um zu beweisen, dass Humor auch bei vielen Handicaps hilfreich sein kann.

Den „Umgang mit demenziell Erkrankten“ thematisiert die Freizeitgemeinschaft ebenfalls im November. Geschäftsleiter Bodo Seume wies darauf hin, dass sein Team an der Gerresheimer Straße dabei besonders auf die Beratung von Angehörigen Wert lege.

Ein Highlight dürfte für viele Interessierte im Rahmen der Aktionstage die geplante „Galerie voller bunter Gesichter“ werden. Voraussichtlich ab Oktober soll ein gemeinsames Fotoprojekt in der Fußgängerzone für das Thema Inklusion werben. Die Vielfalt der Menschen soll damit harmonisch, solidarisch und weltoffen dokumentiert werden. Es werden Porträts von Hildener Bürgern und Bürgerinnen gezeigt, aus unterschiedlichen Generationen, verschiedener Herkunft. „Sie alle sind es, die unserer Stadt ein unverwechselbares Gesicht geben, die Hilden so liebens- und lebenswert machen.“ Für dieses Foto-Projekt, das im Rahmen der Aktionen für mehr Vielfalt und Inklusion werben soll, können sich noch interessierte Menschen melden. Sie sollten bereit sein, sich fotografieren zu lassen und gleichzeitig auch über sich selbst und ihr Leben zu berichten.