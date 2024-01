Karitatives in Hilden Mit einem Regenschirm Menschen in Afrika helfen

Mit einer besonderen Aktion kann man den Hildener Verein „Hilfe für Afrika“ unterstützen: Aktuell wird ein Regenschirm mit dem Logo „Wir haben nur diese eine Welt“ verkauft. Erhältlich ist dieser zum Preis von 26,90 Euro im Grünfutter an der Mittelstraße 70, im MCI Reisebüro an der Walder Straße 166 und bei Mode von Gehlen an der Mittelstraße 43. Jeder verkaufte Schirm trägt dazu bei, dass der gemeinnützige Verein mit 5 Euro unterstützt wird.