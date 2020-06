Aus dem Polizeibericht : Fahrgast zertrümmert Busscheibe

Bislang verlief die Fahndung der Polizei nach dem Randalierer im Bus ohne Erfolg. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hilden Ärger um das Tragen einer Mund-/Nasen-Maske in einem Linienbus eskalierte am Sonntag. Nachdem einer junger Fahrgas die Scheibe einer Bustür zerstört hatte, rief der Fahrer die Polizei. Gegen 6.55 Uhr am Sonntag stieg an der Haltestelle „Gabelung“ ein junger Mann in den Bus ein.

