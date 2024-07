Rentner aus Hilden kritisiert Umgang Ärger um digitale Steuererklärung

In Hilden nimmt der Anteil der auf Papier eingereichten Erklärungen immer weiter ab: „In den vergangenen Jahren ist der Anteil der digitalen Einkommensteuererklärungen beim Finanzamt kontinuierlich gestiegen: In 2023 wurden bereits rund 74 Prozent der Erklärungen elektronisch abgegeben, wobei die Werte für 2019 bei rund 63 Prozent und 2020 bei rund 67 Prozent lagen“, erklärt der Behördensprecher. Die Finanzverwaltung Nordrhein-Westfalen empfehle grundsätzlich die digitale Abgabe der Einkommensteuererklärung über Elster. „Diese bietet viele Vorteile: Die Erklärung kann sicher, kostenlos und ganz ohne Papier beim zuständigen Finanzamt abgegeben werden. Das Programm prüft vor Absendung der Steuererklärung, ob alle Pflichtfelder ausgefüllt wurden und ob die Eingaben plausibel sind“, berichtet der Sprecher. Das vermeide Nachfragen und könne somit die Bearbeitung der Steuererklärung beschleunigen. „Darüber hinaus bietet Elster die Möglichkeit der vorausgefüllten Steuererklärung. Elster übertragt dann unter anderem die vom Arbeitgeber übermittelten Lohnsteuerbescheinigungen, die Daten der Krankenkasse oder von der Rentenversicherung automatisch in die Erklärung. So gibt es keine Übertragungsfehler“, erklärt er weiter.