ADFC in Hilden Fahrradklima-Test geht im September in die nächste Runde

Wie gestaltet sich das Radfahren in Hilden? Kommen Radfahrer in der Itterstadt sicher und mit ausreichend Platz durch den Verkehr? Mitunter diesen Fragen geht der ADFC im Fahrradklima-Test nach. Unter dem Motto „Miteinander im Verkehr“ stellt der ADFC ab September wieder das Thema Fahrradfreundlichkeit in Deutschland in den Mittelpunkt. Zum elften Mal werden Radfahrerinnen und Radfahrer zu ihren Alltagserfahrungen auf deutschen Straßen befragt. Schwerpunktthemen sind dabei Sicherheit, Komfort beim Radfahren und Radverkehrsinfrastruktur. In diesem Jahr legt der Fahrradclub außerdem besonderes Augenmerk auf die Fragen nach gegenseitiger Rücksichtnahme, zum Überholabstand von Autos und Lastwagen und zum Platzangebot für Fahrradfahrer im Straßenraum.