ADAC-Prognose vor dem langen Wochenende Erhöhte Staugefahr rund ums Autobahnkreuz Hilden

Mit einer ersten erhöhten Staugefahr rechnet der ADAC für Mittwoch von 14 bis 18 Uhr. „Aufgrund des Brückentags herrscht Hochbetrieb auf den Fernstraßen“, warnt Verkehrsexperte Professor Roman Suthold. Der Tag vor Fronleichnam zählte schon 2023 zu den 15 staureichsten Tagen des Jahres. Die geringsten Verkehrsstörungen erwartet der ADAC in Nordrhein-Westfalen an Fronleichnam. Am Freitag rechnet der Verband zumindest mit weniger Verkehr als im Durchschnitt. Am Sonntag sind aufgrund des Rückreiseverkehrs besonders in Baustellenbereichen längere Staus möglich. Gegen Ende der Woche enden in den bevölkerungsreichen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg die Pfingstferien. Auch deshalb dürfte sich gegen Ende der Woche die Staugefahr noch einmal erhöhen.