Hilden: ADAC prüft kostenlos Auto-Funktionen in Hilden

Hilden Vom 22. bis 24. Mai steht der Dienst am Bandsbusch.

Nach Stationen in Haan und Mettmann kommt der mobile Prüfdienst des ADAC Nordrhein jetzt vom 22. bis 24. Mai nach Hilden. Auf der Bezirkssportanlage am Bandsbusch können ADAC-Mitglieder kostenlos wichtige Funktionen für die Verkehrssicherheit an ihrem Fahrzeug testen lassen. Ob auch Nicht-Mitglieder den Dienst in Anspruch nehmen können, geht aus der Einladung nicht hervor und sollte zuvor telefonisch geklärt werden.