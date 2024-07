Kostenlose Angebote Mobile Prüfstation des ADAC hält in Hilden

Für viele Hildenerinnen und Hildener steht in den kommenden Wochen noch die, teils sehr weite, Fahrt in den Sommerurlaub an. Damit diese Tour auch sicher verläuft und alle wohlbehalten an ihrem Ziel ankommen, bietet der ADAC auch in diesem Jahr wieder mobile Prüfstationen an. Halt macht der Automobil-Club dabei vor allem im Rheinland und in Ostwestfalen.