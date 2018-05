Hilden/Haan: ADAC bietet Programme für Schulen

Hilden/Haan Schüler lernen eine Menge über Rechte und Verhalten im Straßenverkehr.

Der ADAC Nordrhein kommt in die Schule: Neben der Verkehrserziehung in Kindergarten und Grundschule bietet der Automobilclub aktuell zwei Programme für Schüler im Alter von 16 bis 19 Jahren an. In der Unterrichtsreihe "Gewusst wie!" bereiten die ADAC-Rechtsexperten Fragen und Fälle rund um die Themen Mobilität, Reise, Verkehr und Vertragsabschluss auf. "Wir setzen die Wünsche der Schulen im Rahmen des regulären Unterrichts um, aber auch in Form von Projekttagen oder Infoveranstaltungen für Eltern", erklärt Elke Hübner, Leiterin Verbraucherschutz und Recht des ADAC Nordrhein. Bewährte Themen-Schwerpunkte sind zum Beispiel "Verkehrsunfälle als Fahrradfahrer und Fußgänger", "Was tun bei Ausfall von Bahn und Bus?", "Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung" oder "Vertragsschluss im Internet - worauf muss ich achten?".