Evangelische Realschule : Abschied von der Fliedner-Schule

Absolvent Steffen Feller hielt die Abschiedsrede für seinen Jahrgang. Natürlich war seine Mutter Annette bei diesem wichtigen Tag an seiner Seite. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Die evangelische Realschule hat die letzten 125 Schüler entlassen. Fast alle wechseln zu einer weiterführenden Schule. Die neue Gesamtschule trägt den Namen weiter.

Was ist das größte Kompliment für einen Lehrer? Wenn er auf der Straße von ehemaligen Schülern angesprochen wird: „Hallo, ich bin der Tom. Erinnern Sie sich noch an mich?“ Und wenn er dann erfährt, dass seine Schüler ihren Weg gefunden haben. Guedo Wandrey erlebt solche Begegnungen häufiger – und er freut sich darüber: „Als Schule sieht man die Früchte seiner Arbeit, wenn überhaupt, eigentlich immer später.“ Am Freitag hat der Leiter der Wilhelmine-Fliedner-Schule die letzten 44 Mädchen und 81 Jungen entlassen. Es ist ein Abschied für immer Die evangelische Realschule schließt.