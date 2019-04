Mottowoche : Abiturienten feiern ihre letzten Schultage

Karla (18, links) und Alina (19) bringen gemeinsam mit ihren Mitschülern am Bonni die 80er Jahre zurück nach Hilden. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Bunte Trainingsanzüge, hochtoupierte Haare, riesige Sonnenbrillen – die 80er Jahre sind zurück. Zumindest am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium. Und zum Glück nur anlässlich der Mottowoche.

Ja, ist schon wieder Karneval? Das werden sich am Dienstag einige Hildener gedacht haben, die am evangelischen Schulzentrum an der Gerresheimer Straße vorbeigekommen sind.