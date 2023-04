Abiturprüfungen in Hilden und Haan Abi-Panne: Prüfungen können stattfinden

Die Klausuren in Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik und Technik am Mittwoch mussten dagegen ausfallen. „Um 20.36 Uhr haben wir die Mail des Ministeriums erhalten, in der die Prüfungen abgesagt wurden“, erklärt Geisler. Bis dahin hatten er und seine Kollegen verzweifelt probiert, die Dokumente aus dem Internet herunterzuladen. Ab 12 Uhr hatten sie es versucht – wie die meisten Schulen in Nordrhein-Westfalen. Doch eine Technik-Panne führte dazu, dass keine dieser Schulen damit Erfolg hatte. „Wir haben immer wieder Mails erhalten, in denen neue Zeitfenster für den Download angegeben wurden“, erklärt der Bonni-Schulleiter. Als dann – kurz nach der fünften Ministeriumsmail – die endgültige Absage kam, hätten er und seine Kollegen sofort die Schüler über das schulinterne Online-Netzwerk informiert, die Lehrer, die eigentlich Aufsicht führen sollten, hätten eine Mail und eine Nachricht im Lehrerportal erhalten. „Wir haben zum Glück alle erreichen können“, erklärt Geisler. Kein Schüler und keine Schülerin seien am Mittwoch zur abgesagten Prüfung erschienen.