Stadtverwaltung Hilden hat scharf gerechnet : Abfallgebühr sinkt im kommenden Jahr

Hilden Zum 1. April wurde die Kreismischgebühr auf einen Schlag um mehr als 25 Prozent teurer. Das schlug bei der Müllgebühr in Hilden durch. 2022 soll die Kreismischgebühr wieder sinken. Deshalb müssen die Hildener im kommenden Jahr gut vier Prozent weniger für die graue Restmülltonne zahlen.

Der Liter Restmüll kostet im kommenden Jahr 1,32 Euro, hat der Finanzausschuss einstimmig beschlossen. Das entspricht einer Gebührensenkung um 0,06 Cent je Liter oder rund 4,35 Prozent. Ab 2022 zahlt ein Haushalt mit einer 120-Liter-Restmülltonne in Hilden 165,60 Euro im Jahr, das sind 7,20 Euro weniger als in diesem Jahr. Dafür gebe es mehrere Gründe, erläutert die Verwaltung.

2020 zählt Hilden laut Steuerzahlerbund NRW zu den zehn preiswertesten Kommunen (unter 170 Euro im Jahr). Ein Vier-Personen-Haushalt mit 120-Liter-Restmülltonne, 14-täglicher Leerung, 120-Liter-Biotonne mit 14-täglicher Leerung und Papierabfall in haushaltsüblichen Mengen zahlte in Hilden 163,20 Euro im Jahr.

Insgesamt ist die Abfallsammlung in Hilden gut gelöst, die Abfallsammeltouren sind gut geplant. Das stellt die Kommunalagentur NRW in ihrer aktuellen Organisationsuntersuchung des Zentralen Städtischen Bauhofs fest. Die 24 Mitarbeiter sammeln drei Sorten Abfall (Restmüll, Altpapier und Bioabfall) in separaten Touren ein. Hinzu kommt noch die Sperrgut-Abfuhr. Für die Entsorgung der Abfälle mit dem grünen Punkt (gelbe Säcke) in Hilden hat die Duales System Deutschland GmbH die Awista Düsseldorf beauftragt.