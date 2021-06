Hilden : Abfalleimer quellen häufig über: Das sagt die Verwaltung dazu

Alleine in der Innenstadt und Fußgängerzone befinden sich etwa 130 Papiereimer. Foto: Köhlen, Stephan (teph)

Hilden Sie arbeite schon am Anschlag, sagt die Stadtreinigung auf Anfrage der Bürgeraktion Hilden. Die Stadt Düsseldorf stellt 422 „Saisonmülltonnen“ bis zum Herbst an den Hotspots auf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

In der Innenstadt und in den Grünanlagen quellen vermehrt die Abfalleimer über – vor allem nach den Wochenenden, hat die Bürgeraktion Hilden festgestellt. Und die Verwaltung gefragt, wie man dem Problem beikommen könne. Denn überlaufende Abfallbehälter seien vielen Bürgern ein Ärgernis und beeinträchtigten negativ das Stadtbild. Der städtische Bauhof habe bereits reagiert und an sechs Werktagen in der Woche zusätzliche Kontrollfahrten inklusive Leerungen von überfüllten Papierkörben eingerichtet, teilt Bürgermeister Claus Pommer als Verwaltungschef mit. Diese Maßnahme seien aber zeitlich begrenzt, weil dafür andere Stellen nicht gereinigt werden können und am Samstag Überstunden anfallen. Sie müssten irgendwann abgefeiert werden, wodurch wieder irgendwo andere Arbeit liegen bleibe.

Das Problem an sich sei nicht neu. Im Sommer und insbesondere an den Wochenenden werde in Grünanlagen wie dem Stadtpark und verbotenerweise auch auf Kinderspielplätze gerne gefeiert. Manche lassen anschließend ihren Müll einfach liegen oder legen ihn neben den Abfalleimern ab. Diese haben oft nur kleine Einwurflöcher, damit über die Abfalleimer kein Hausmüll illegal entsorgt wird. An den beliebten Treffs größere Abfalleimer aufzustellen, hält die Verwaltung für keine wirklich gute Lösung. Denn die Feier-Hotspots wechselten je nach Wetter und Jahreszeit.