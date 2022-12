Neuer Abfallkalender in Hilden In drei Straßen ändert sich der Abholtag für Müll

Unter www.hilden.de/abfallkalender können sich Hildener einen persönlichen Abfallkalender für ihre Adresse erstellen und ausdrucken. Wichtig: In den Straßen Am Rathaus, Mühlenstraße und Berliner Straße ändern sich die Abfuhrtage für Restmüll und Biomüll: Am Rathaus und an der Mühlenstraße werden die Tonnen momentan laut Abfallkalender noch mittwochs, 2023 werden sie demnach donnerstags geleert. Die Anwohner der Berliner Straße stellen ihre Restmüll- und Biotonnen aktuell donnerstags raus, ab 2023 werden die Tonnen laut Abfallkalender mittwochs geleert.