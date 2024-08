Abenteuerspielplatz in Hilden Arbeiterwohlfahrt geht weiter von Übernahme aus

Hilden · Hängt die Zukunft des Abenteuerspielplatzes am seidenen Faden? Die Arbeiterwohlfahrt sagt mit Blick auf eine Entscheidung in der kommenden Ratssitzung: Nein! Tatsächlich aber muss wohl noch eine letzte Hürde überwunden werden. Über was am 21. August entschieden wird.

14.08.2024 , 17:02 Uhr

Mit Flatterband abgesperrt wurde der kontaminierte Bauzaun am Abenteuerspielplatz. Foto: Köhlen, Stephan (teph)