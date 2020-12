Hilden : Stockbrot statt Playstation

Hilden Der Abenteuerspielplatz im Norden Hildens besteht schon seit mehr als 40 Jahren. Er ist ein Paradies für Kinder. Die Erfahrungen, die sie dort sammeln, gibt es bei keinem Videospieleabend oder in Sozialen Netzwerken.

Wenn Ludwig (8) und Johannes (6) könnten, würden sie jeden Tag am liebsten schon morgens auf den Abenteuerspielplatz gehen, um dort zu buddeln, an den Buden zu bauen, die Tiere zu füttern, im Bach zu plantschen (ja, auch bei diesen Temperaturen), Stockbrot zu backen – und einfach Kind zu sein. Aber sie haben leider auch noch andere Verpflichtungen: Schule, Hausaufgaben, Musikunterricht. Außerdem kicken sie gerne mit den Nachbarjungs, lernen digital am iPad und dürfen am Wochenende auch mal fernsehen. Und da sie nicht jeden Tag auf dem „Abi“, wie sie ihn nennen, spielen können, sind die Besuche auf dem Gelände an der Richard-Wagner-Straße ganz besonders gefragt.