Hilden : Spielefest auf Abenteuerspielplatz

Auf dem Abenteuerspielplatz an der Richard-Wagner-Straße ist immer etwas los. Dienstag gibt es ein Spielfest. Foto: Alexandra Rüttgen

Hilden Spiele- und Aktionsparcours am Dienstag auf dem Gelände im Hildener Norden.

(RP) Das Team des Abenteuerspielplatzes lädt zum großen Spielefest ein. Am Dienstag, 17. September, verwandelt sich das Gelände an der Richard-Wagner-Straße 101 in einen Spiel- und Aktionsparcours. Los geht's um 16 Uhr, gegen 19 Uhr endet das Fest.