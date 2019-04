Freiwilligendienst : Abenteuer nach der Schulzeit

Hilden/Haan Freiwilligendienste überbrücken die Zeit zwischen Schule und Ausbildung.

(höv) Ob im In- oder Ausland, im sozialen, kulturellen oder ökologischen Bereich, ob FSJ oder BFD – die Möglichkeiten, die Zeit nach der Schule mit einem einjährigen Freiwilligendienst zu füllen, sind vielfältig. Mal woanders hin, etwas Neues erleben, dazulernen oder sich beruflich orientieren, Freiwilligendienste sind beliebt. Um die eigenen Interessen zu treffen, lohnt es sich, einmal zu schauen, was es alles gibt. Im Kreis Mettmann bieten beispielsweise die Johanniter freie Stellen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder den Bundesfreiwilligendienst (BFD). Erfahrungen im sozialen Bereich können hier im Medizinischen Transportdienst, im Bereich Hausnotruf, in den Kindertagesstätten in Hilden und Erkrath oder, nach entsprechender Aus- und Fortbildung, als Ausbilder für Erste Hilfe gesammelt werden. Weitere Informationen gibt es unter freiwilligendienste.mettmann@johanniter.de oder 02102 700700. Im Rahmen des BFD bietet die Haaner Feuerwehr sogar eine Ausbildung zum Rettungshelfer und den damit verbundenen Einsatz im Krankentransportdienst. Interessenten melden sich unter feuerwehr@stadt-haan.de oder 02129 346780 bei René Kleinken oder Carsten Schlipköter. In beiden Fällen muss ein Pkw-Führerschein vorliegen.

Kulturell engagieren geht aber auch in Deutschland – das FSJ Kultur bietet Einblick in Kunst- und Musikschulen, Theater, Museen oder Kleinkunsthäuser. FSJ geht aber auch im Sport, bei Sportvereinen oder in Bewegungskindergärten, oder beispielsweise in der Denkmalpflege, wo Tätigkeiten in Tischlereien, Steinmetzbetrieben, Stuckateurbetrieben oder Glasgestalterwerkstätten auf der Tagesordnung stehen können. Weitere Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten in FSJ und BFD bietet das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter www.bmfsfj.de/bmfsfj/themen/engagement-und-gesellschaft/freiwilligendienste.