Kindheit in Hilden ABC-Wichtel starten wieder in der Stadtbibliothek

In der Stadtbibliothek am Nove-Mesto-Platz 3 in Hilden findet unter der Leitung von Marina Schorn die beliebte Veranstaltungsreihe „ABC-Wichtel“ statt. Auch im vierten Quartal des Jahres stehen freitags von 10.30 bis 11.45 Uhr bei den kleinsten Hildenern wieder Bilderbücher, Kniereiter, Lieder und Reime im Mittelpunkt.