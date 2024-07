Aktion für Kinder ABC-Wichtel in der Stadtbibliothek

Die Veranstaltungen werden für Babys von sechs bis zwölf Monaten mit je einer Begleitperson angeboten. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine verbindliche Anmeldung auf der Homepage der Stadt (hilden.de/bib-events) ab dem 9. August wird gebeten. Das Alter der Jungen und Mädchen ist bei der Anmeldung anzugeben. Maximal acht Kinder können an einem Treffen teilnehmen. Gerne kann die Anmeldung direkt für alle Termine erfolgen, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters. Die Termine sind freitags und zwar am 23. und 30. August sowie am 6., 13., 20. und 27. September. Ein Einstieg in die Veranstaltungsreihe ist jederzeit möglich, sofern noch Plätze vorhanden sind.