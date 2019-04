Hilden : Europawahl: Briefwahl ab sofort möglich

Wähler können auch per Brief ihre Stimme zur Eurpawahl abgeben. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Hilden Im Hildener Rathaus haben die Vorbereitungen für die Europawahl 2019 begonnen. Das Wahlamt-Team hat die ersten Wahlhelfer einberufen und das Wählerverzeichnis aufgestellt. 42.840 Einwohner erhalten dieses Jahr die Einladung, am 26. Mai ihre Stimme abzugeben.

Das Europäische Parlament vertritt die Interessen der europäischen Bürger und wird alle fünf Jahre gewählt. Es entscheidet über europäische Gesetze und über den Haushalt der EU. Aus Deutschland ziehen 96 Abgeordnete ins Europäische Parlament ein. Insgesamt wird es nach der bevorstehenden Europawahl 705 Europaabgeordnete geben. An den Wahlen können alle Unionsbürger teilnehmen. Wahlberechtigte haben die Möglichkeit, entweder in ihrem Herkunftsland oder in einem anderen Mitgliedstaat zu wählen, sofern sie den Hauptwohnsitz in diesem Land haben. In Deutschland ist das Mindestalter 18 Jahre.

Letzter Zustelltermin für die Benachrichtigung ist der 5. Mai. „Wer bis dahin keine Post von der Stadt erhalten hat, kann sich bis zum 10. Mai beim Wahlamt melden“, erklärt Klaus Helmer, Leiter des Sachgebiets Wahlen.

Info Öffnungszeiten des Wahlamtes im Rathaus Montag bis Mittwoch von 8 bis 16 Uhr Donnerstag von 8 bis 18 Uhr Freitag von 8 bis 12 Uhr (abweichend 24. Mai. bis 18 Uhr) Samstag, 4. Mai und 18. Mai , jeweils 9 bis 12 Uhr. Briefwahl-Unterlagen können bis zum 24. Mai um 18 Uhr im Wahlamt beantragt werden.

Das Wahlamt ist seit vorigen Mittwoch im Rathaus, Am Rathaus 1, im Raum 105, aber auch telefonisch (02103 72-112 oder -198) oder per E-Mail (wahlamt@hilden.de) erreichbar.

Am Wahltag 26. Mai haben in Hilden insgesamt 32 Wahllokale jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. In der Wahlbenachrichtigung steht unter anderem die Anschrift des zugeteilten Wahlraums. Alternativ kann jede wahlberechtigte Person vorab persönlich im Wahlamt oder postalisch per „Brief“ wählen.

Um die Briefwahlunterlagen zu erhalten, können Interessierte zuerst einen entsprechenden Wahlscheinantrag stellen. Das ist auf drei Wegen möglich: per Postversand (Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder formlos). Über die Internetseite www.hilden.de/briefwahl oder im Wahlamt im Rathaus, Am Rathaus 1, Raum 105. Der Antrag muss bis zum 24. Mai um 18 Uhr im Wahlamt eingegangen sein. Soll eine andere Person in Vertretung die Briefwahlunterlagen abholen, braucht diese die schriftliche Vollmacht.

Nach Erhalt der Briefwahlunterlagen kann mit dem Wahlschein bis zum Wahlsonntag gewählt werden. Persönlich ist das bis einschließlich 24. Mai im Wahlamt und am 26. Mai in einem der 32 Wahllokale möglich.