Corona-Lockerungen in Hilden und Haan : Ab sofort gibt es Tickets fürs Waldbad

Hilden Seit Mai stehen die Stadtwerke in den Startlöchern, diese Woche können sie endlich das Waldbad öffnen. Tickets gibt es onlin und telefonisch.

Endlich wieder schwimmen – an diesem Montag startet der Verkauf der Tickets für das Waldbad. Am Mittwoch, 2. Juni, öffnet das Hildener Freibad erstmals in dieser Saison seine Türen. Gäste müssen einen negativen Coronatest vorweisen und mit einigen Einschränkungen leben.

Die Stadtwerke bieten jetzt auch eine Telefon-Hotline an: an drei Tagen in der Woche für jeweils zwei Stunden. Mitarbeiter geben die Daten dann in das Onlinebuchungsportal ein und reservieren Datum und Uhrzeit. Am Waldbad nennt der Gast seinen Namen, die Kassiererin überprüft die Reservierung im System und kassiert den Eintritt. Die Hotline ist Montag von 10 bis 12 Uhr, Mittwoch von 10 bis 12 Uhr und Freitag von 10 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 02103 795-112 erreichbar. Gäste können auch am Telefon – wie im Onlinebuchungssystem – maximal für drei Tage im Voraus Reservierungen vornehmen. Reservierte Zeitfenster sind wie im Onlinesystem auch bei Nichterscheinen zu bezahlen.