Hilden : Ab Donnerstag ist Briefwahl möglich

Hilden Die Stimmzettel liegen jetzt vor. Stimmabgabe ist direkt im Wahlamt möglich. Mehr als 42.000 Hildener sind bei der Bundestagswahl wahlberechtigt.

42.247 Wahlbenachrichtigungen befinden sich in Hilden derzeit in der Zustellung oder sind bereits zugestellt worden, teilt die Stadt mit. In den nächsten Tagen sollten alle Hildener Wahlberechtigten ihre Wahlbenachrichtigung per Post erhalten. Auch in diesem Jahr rechnet das Wahlamt der Stadt Hilden wieder mit einer erhöhten Stimmabgabe per Briefwahl. . Denn diese Art der Stimmabgabe lässt sich kontaktlos gestalten, was schon viele im letzten Jahr bevorzugten, bei der ersten Wahl seit Corona. Ab Donnerstag, 19. August 2021, um 10 Uhr liegen dem Wahlamt der Stadt Hilden die Stimmzettel vor. Alle Wahlberechtigten können dann wie folgt ihre Stimme abgeben.