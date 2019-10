Hilden/Düsseldorf : A46 zwischen Hilden und Holthausen zu

Am Wochenende sind zahlreiche Verkehrsbehinderungen rund um das Autobahnkreuz Hilden zu erwarten. Foto: Hüskes, Achim (achu)

Hilden/Düsseldorf Im Zuge der Vollsperrung gibt es weitere Sperrungen mit teils örtlichen Umleitungen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christoph Schmidt

Die Stadt Hilden ist in ganz Deutschland bekannt - aus den Verkehrsnachrichten. Wenn es sich irgendwo in Deutschland staut, dann mit Sicherheit hier. Das Kreuz Hilden wird täglich etwa von 235.000 Fahrzeugen passiert. Es ist eines der meistbefahrenen Verkehrsknotenpunkte in Nordrhein-Westfalen.

Auch am Wochenende wird das Autobahnkreuz Hilden wieder in allen Verkehrsmeldungen vorkommen. Denn die A 46 ist vom Kreuz Hilden ab in Richtung Düsseldorf bis zur Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen voll gesperrt. Von Freitagabend (18.10.2019) um 21 Uhr bis voraussichtlich Montagmorgen (21.10.) um 5 Uhr, teilt der Landesbetrieb Straßen NRW mit.

Info Verkehrsreicher Knotenpunkt in NRW Kreuz Hilden ist einer der meistgefahrenen Knotenpunkte in NRW. Seit vielen Jahren kommt es aufgrund der hohen Verkehrsbelastung auf der Autobahn 46 zwischen dem Kreuz Hilden und der Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen fast täglich zu Staus in Spitzenzeiten. A3 Mettmann-Kreuz Hilden: 125.000 Kfz/24h (9,5 Prozent Lkw). A3 Kreuz Hilden-Solingen: 120.000 (9,2 %) A 46 Erkrath-Kreuz Hilden :109.000 (11%) A 46 Kreuz Hilden-Hilden: 116.000 (9,4 %)

Aus Wuppertal kommende Verkehrsteilnehmer können im Kreuz Hilden auf die A3 in Richtung Köln oder Oberhausen fahren. Die großräumige Umleitung für alle mit Fahrziel Neuss erfolgt über die A 3, A 44 und A 57 und wird mit orangenem Pfeil ausgewiesen.

Ebenso sollen aus Oberhausen kommende Verkehrsteilnehmer bereits ab dem Kreuz Ratingen-Ost die Umleitung über die A44 und A57 benutzen.

Der aus Köln/Frankfurt kommende Verkehr mit Ziel Neuss wird von der A3 ab dem Dreieck Langenfeld über die A542 und A59 zur A46-Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk geführt. Die Umleitung ist mit einem roten Punkt ausgeschildert.

Im Zuge der Vollsperrung gibt es weitere Sperrungen mit teils örtlichen Umleitungen:

A59: Die A59 in Richtung Düsseldorf/Wuppertal wird ab der Anschlussstelle Düsseldorf-Garath bis zum Kreuz Düsseldorf-Süd ebenfalls vollgesperrt. Verkehrsteilnehmer sowohl mit dem Ziel Neuss als auch Wuppertal werden ab der Anschlussstelle Garath mit Rotem Punkt über die Frankfurter und Münchener Straße zur A46-Anschlussstelle Düsseldorf-Bilk geleitet.

A59: Die Anschlussstelle Düsseldorf-Benrath ist ab Freitag (18.10.) bereits ab 20 Uhr in Richtung Düsseldorf/Wuppertal ebenfalls für Auf- und Abfahrten gesperrt. Die Umleitung erfolgt über die Forststraße in Richtung der Anschlussstelle Bilk.

A3/A46: Im Kreuz Hilden sind die direkten Verbindungen von der A3 aus beiden Fahrtrichtungen auf die A46 in Richtung Neuss gesperrt. Die Umleitungen erfolgen ab dem Dreieck Langenfeld bzw. ab dem Kreuz Ratingen-Ost.

A46: An der Anschlussstelle Erkrath sind ab Freitagabend um 20 Uhr keine Auffahrten in Richtung Neuss möglich. Für die Fahrtrichtung Wuppertal bestehen keine Einschränkungen. Die Umleitung erfolgt mit Rotem Punkt über Westring, Hülsenstraße, Forststraße und Münchener Straße zur Anschlussstelle Bilk.

A46: Die Anschlussstelle Düsseldorf-Eller ist in Richtung Neuss ebenfalls ab Freitagabend um 20 Uhr gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden mit Roten Punkt über Am Schönenkamp, Altenbrückstraße und Oerschbachstraße zur A46-Anschlussstelle Düsseldorf-Holthausen geleitet.

Die Vollsperrung erfolgt in Abstimmung mit allen Behörden (Stadt Düsseldorf, Autobahnpolizei, Bezirksregierung und Straßen.NRW) bewusst am verkehrsärmeren Wochenende in den Herbstferien. Trotzdem muss mit erheblichen verkehrlichen Einschränkungen im Raum Düsseldorf gerechnet werden.

Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg erneuert auf der A46 im Bereich des Kreuzes Düsseldorf-Süd die Fahrbahn. Im Anschluss an die Fahrbahnsanierung werden in Richtung Neuss wieder drei Fahrstreifen zur Verfügung stehen, da auch die Arbeiten im Mittelstreifen abgeschlossen sind. Die Arbeiten sind sehr von der Witterung abhängig. Bei starkem Regen müssen die Arbeiten verschoben werden.

Buslinen Durch die Vollsperrung betroffen sind auch die vier Buslinien SB50, 780, 782 und 785 der Rheinbahn ab Freitag, 18. Oktober, 21 Uhr, bis Montag, 21. Oktober, 5 Uhr. Sie fahren teilweise über vier Kilometer lange Umleitungen, dadurch kann die Rheinbahn die Anschlüsse nicht garantieren. Hier die Änderungen im Detail: Die Busse fahren ab folgenden Haltestellen in Richtung Düsseldorf eine Umleitung bis zur Haltestelle „Werstener Dorfstraße“: die Busse der Linie SB50 ab der Haltestelle „Haan, Hochdahler Straße“, die Busse der Linie 780 ab der Haltestelle „Erkrath, Rohrsmühle“, die Busse der Linie 782 ab der Haltestelle „Hilden, Zum Großen Holz“, die Busse der Linie 785 ab der Haltestelle „Am Schönenkamp“.

Wegen der Bauarbeiten auf der A 46 müssen auch die Buslinien L 785 und L 782 Umleitungen fahren, teilt die Rheinbahn mit. Foto: Christoph Schmidt