Mehr als fünf Kilometer Stau : A46 nach schwerem Unfall Richtung Düsseldorf gesperrt

Die A46 ist am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Düsseldorf nach einem Unfall ab Erkrath gesperrt. Foto: dpa/Carsten Rehder

Düsseldorf Mitten im Berufsverkehr ist es auf der A46 zwischen der Anschlussstelle Erkrath und dem Kreuz Düsseldorf-Süd zu einem Unfall mit mehreren Autos gekommen. Die Autobahn ist aktuell noch gesperrt.

Die A46 ist nach einem Unfall am Mittwochmorgen in Fahrtrichtung Düsseldorf komplett gesperrt worden. Kurz hinter dem Kreuz Hilden an der Anschlussstelle Erkrath sind um 7.23 Uhr offenbar mehrere Autos zusammengestoßen. Zeugen berichten davon, dass ein Fahrzeug gebrannt haben soll. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot ausgerückt.