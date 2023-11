A46 und A3 Kreuz Hilden wird ein bisschen weniger gesperrt

Die Bauarbeiten von Freitag, 17. November, 22 Uhr, bis Montag, 20. November, 5 Uhr, fallen offenbar aus, sodass die Verbindung von der A3 aus Oberhausen kommend auf die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal nicht gesperrt werden muss. Ebenfalls befahrbar bleibt in dieser Zeit die Verbindung von der A46 aus Düsseldorf kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt. Auf beiden Verbindungen waren eigentlich am Wochenende Vollsperrungen geplant.