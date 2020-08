Lange Staus im Kreuz Hilden : A46 Richtung Wuppertal nach schwerem Unfall gesperrt

Hilden Ein Lastwagen liegt umgekippt im Kreuz Hilden. Er soll unter anderem Gefahrgut transportiert haben. Derzeit ist noch die A46 in Richtung Wuppertal gesperrt, dazu die Abfahrten von der A3 auf die A46 nach Wuppertal. Der Einsatz dauert laut Polizei noch mehrere Stunden.

Gegen 8.40 Uhr ist es auf der A46 in Richtung Wuppertal zu dem Unfall gekommen. Wieso der Lkw umgestürzt ist, konnte die Polizei noch nicht sagen. Der Fahrer war zunächst eingeklemmt, konnte aber von der Feuerwehr befreit werden. Er kam verletzt ins Krankenhaus.

Zunächst sperrte die Polizei die A46 in beide Richtungen, danach auch die Fahrbahnen der A3, da der Lkw Gefahrgut transportiert hat. Wie gefährlich das Stückgut war, mussten die Einsatzkräfte zunächst erkunden. Nach einiger Zeit war klar, dass die anderen Fahrbahnen wieder freigegeben werden konnten.

Corona-Tests: Drei Praxen in Hilden und Haan sind dabei

Pandemie : Corona-Tests: Drei Praxen in Hilden und Haan sind dabei

Wie lange die Bergungsarbeiten und die Sperrung des Autobahnkreuzes andauern, konnte die Sprecherin nicht sagen. Sie geht davon aus, dass Autobahn 46 in Richtung Wuppertal noch mehrere Stunden, also bis in den Nachmittag hinein, gesperrt bleiben wird.