Unfälle in Haan und auf A46 Gleich vier schwere Rettungseinsätze an einem Tag

Am Morgen musste zunächst ein 36-jähriger Hildener nach einem Unfall mit einem E-Scooter an der Düsseldorfer Straße versorgt werden. Gegen 10 Uhr hatte eine Verkehrsteilnehmerin den Mann bemerkt, der in Höhe der Leichlinger Straße auf dem Gehweg lag. Sie hielt an und stellte fest, dass er stark blutete und nicht ansprechbar war. Neben ihm lag ein E-Scooter. Die 54-jährige Haanerin informierte umgehend Rettungskräfte und Polizei und leitete, unterstützt durch andere Passanten, Erste Hilfe ein.