Im Kreuz Hilden: Brücken-Arbeiten auf A46 sind offenbar schneller fertig

Hilden Wegen der Vollsperrung der A46 am Kreuz Hilden kam es am Wochenende zu viel Stau. Nun die gute Nachricht: Die Arbeiten sind offenbar schneller erledigt, als gedacht.

Wo sonst Tag und Nacht der Verkehr braust, ist es plötzlich still. Die Fahrspuren sind leer. Es sieht ein bisschen so aus wie bei den Fahrverboten in der Ölkrise 1973. Das Team im Kreuz Hilden hat aber keine Zeit, die Szene zu genießen. Seine Zeit läuft ab Freitag, 29. März, 22 Uhr. Die Arbeiter haben exakt 51 Stunden, Montag, 1. April, 5 Uhr, muss ihre Aufgabe erledigt sein. „Das ist ein enges Zeitfenster“, sagt Stephan Huth, Pressesprecher des Landesbetriebs Straßen NRW. Das Team ist relativ klein (zehn bis zwölf Mann), hat aber mit großen Maschinen und gefährlichen Lasten zu tun. Tieflader bringen die Brückenteile zur Baustelle. 30 Meter lang und 2,5 Meter breit. Dort werden sie zu zwei Behelfsbrücken montiert, jeweils 60 Meter lang und 7,50 Meter breit. „Das funktioniert im Prinzip wie bei Legosteinen“, erläutert Huth Zwei Kräne, die jeweils 400 Tonnen Last heben können, bringen die beiden Behelfsbrücken an ihren Ort. Dort müssen sie eineinhalb Jahre durchhalten. Denn so lange wird das Großprojekt voraussichtlich dauern. Für den Einbau der Behelfsbrücken waren die Hauptfahrbahnen der A46 Wuppertal-Düsseldorf und Düsseldorf-Wuppertal voll gesperrt. Am Samstag kam es deshalb rund um das Kreuz Hilden zu langen Staus. „Wir liegen sogar vor unserem Zeitplan“, sagte gestern Mittag Pressesprecher Stephan Huth: „Voraussichtlich können wir die Fahrbahnen bereits am Sonntag gegen 22 Uhr wieder freigeben.“ „Durch den Abriss und Neubau der Brücke wird keine Fahrspur wegfallen“, hat der Projektleiter von Straßen NRW, Athanasios Mpasios, versprochen. Ingenieure und Straßenbauer seien bemüht, die Behinderungen so gering wie möglich zu halten.