Von Dienstag auf Mittwoch Teilsperrungen im Autobahnkreuz Hilden

Betroffen sind die direkte Verbindung von der A3 aus Oberhausen kommend auf die A46 in Fahrtrichtung Wuppertal und die Verbindung von der A46 aus Wuppertal kommend auf die A3 in Fahrtrichtung Oberhausen. Umleitungen seien mit rotem Punkt ausgeschildert, erklärte ein Unternehmenssprecher. Der Grund: Die Autobahn GmbH Rheinland montiere in dieser Zeit Induktionsschleifen in die Fahrbahn.