Hilden : A3-Protest: Leverkusen soll mit ins Boot

Die Bürgermeister von Hilden und Langenfeld wollen die Kräfte im Kampf gegen den Ausbau auf acht Spuren bündeln.

In einem gemeinsamen Schreiben an den Landesbetrieb Straßen-NRW hatten Langenfelds Bürgermeister Frank Schneider als Initiator sowie dessen Amtskollegen Frank Steffes (Leichlingen), Birgit Alkenings (Hilden) und Tim Kurzbach (Solingen) bereits im Dezember 2018 gefordert, Eingriffe in die Natur und Landschaft so gut wie möglich zu vermeiden oder zu minimieren. Außerdem müssten die verantwortlichen Planer „frühzeitig und transparent die geprüften Lösungsalternativen zum achtspurigen Ausbau darlegen“.