Hilden : A3: BUND kritisiert fehlenden Lärmschutz

Hilden Die Hildener Umweltschützer bemängeln, an der Fuchsbergstraße, der Grünstraße und der Beckersheide fehlten seit Jahren aufgrund mangelnder Pflege ganze Teile der Wände, ohne dass die Löcher geschlossen würden.

Das Fernstraßen-Bundesamt, bisher bekannt als Straßen.NRW, wecke gern die Erwartung, dass nur ein Ausbau der A 3 auf acht Spuren mit einem wirkungsvollen Lärmschutz für ganz Hilden einhergehe, sagt Claudia Roth , Sprecherin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) Hilden: „Fakt ist: der heutige Lärmschutz ist an vielen Stellen marode. Straßen.NRW hat es jahrzehntelang versäumt, die Einrichtungen zum Wohle der Anwohnerinnen und Anwohner in Schuss zu halten. Angeblich sind Ersatzbauteile nicht mehr erhältlich.“

Diese Aussage sei falsch. Das zeige sich an Stellen, an denen Schäden auf Versicherungsfälle zurückzuführen seien. So sei neulich an der Walder Straße die durch einen Unfall beschädigte Wand repariert worden. An der Fuchsbergstraße, der Grünstraße und der Beckersheide fehlten seit Jahren aufgrund mangelnder Pflege ganze Teile des Lärmschutzes, ohne dass die Löcher geschlossen würden.