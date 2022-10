Hilden/Solingen : A3/A46: Engpässe zwischen Solingen und Hilden

Hilden/Solingen Von Mittwoch, 12. Oktober, bis Freitag, 14. Oktober, jeweils von 9 bis 15 Uhr (Freitag nur bis 12 Uhr), ist im Autobahnkreuz Hilden keine Überfahrt von der A46 in Fahrtrichtung Wuppertal auf die A3 in Fahrtrichtung Frankfurt möglich.

Eine Umleitung durch die offenen Tangenten im Autobahnkreuz Hilden ist mit rotem Punkt ausgeschildert. Zudem sind von Dienstag (11. Oktober) bis Freitag (14. Oktober) auf der A3 zwischen der Anschlussstelle Solingen und dem Autobahnkreuz Hilden in beide Richtungen nur zwei von drei Spuren frei. Die Autobahn GmbH Rheinland baut in dieser Zeit die Stauwarnanlage ab.

Die Autobahn GmbH des Bundes hat am 1. Januar 2021 die Verantwortung für Planung, Bau und Betrieb aller Autobahnen in Deutschland übernommen. Die Gesellschaft mit Hauptsitz in Berlin ist eine der größten Infrastrukturbetreiberinnen in Deutschland. Die Niederlassung Rheinland mit Hauptsitz in Krefeld betreibt mit etwa 1400 Mitarbeitern rund 1200 Kilometer Autobahn entlang der Rheinschiene und im westlichen Ruhrgebiet. Zur Niederlassung gehören die Außenstellen in Köln, Essen und Euskirchen.