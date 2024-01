Wegen Brückensperrung Erhöhte Staugefahr am Autobahnkreuz Hilden

Der Verband geht davon aus, dass das Verkehrsaufkommen auf den nächstgelegenen Autobahnbrücken während der Sperrung der A1 vom 19. Januar bis zum 4. Februar steigen wird. Südlich von Leverkusen steht die Rodenkirchener Brücke im Fokus. Hier überquert die A4 den Rhein auf Kölner Gebiet. Im Norden wäre die Fleher Brücke in Düsseldorf betroffen und damit die A46, die in Hilden auf die A3 trifft. „Pendler werden viel Geduld und gute Nerven brauchen“, vermutet Professor Roman Suthold, ADAC-Verkehrsexperte. Er rät von Ausweichrouten durch die Städte, wie zum Beispiel der Mülheimer Brücke in Köln, ausdrücklich ab. „Sonst droht hier ein Verkehrschaos.“