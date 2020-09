Planung für die Strecke Leverkusen-Hilden : A 3-Ausbau: Jetzt hat der Bürger das Wort

Info

Autobahn GmbH Ende 2018 gegründet, übernimmt die Gesellschaft mit Zentrale in Berlin am 1. Januar 2021 die Zuständigkeit für alle Bundesautobahnen. NRW erhält zwei von insgesamt zehn Niederlassungen, eine im Rheinland (Krefeld) und ein in Westfalen. Köln wird die größte Außenstelle bundesweit. Die NRW-Verkehrszentrale bleibt in Opladen und wird dort derzeit baulich erweitert.

Infos im Netz zu den Ausbauplänen von Straßen NRW und zur Bürgerbeteiligung der Strecke Opladen-Hilden unter www.strassen.nrw.de/de/wir bauen fuer-sie/projekte/a3/ausbau-zwischen hilden-und-leverkusen-opladen.html